Germania, che sfortuna: infezione simil-influenzale per Woltemade, resta a Newcastle

Nick Woltemade a 23 anni e alla sua prima stagione in Premier League, con la maglia del Newcastle, ha avuto un impatto rilevante (5 gol in 10 partite), peccato che non possa rappresentare la Germania negli impegni di ottobre. Infatti, come annunciato dalla Federcalcio tedesca, l'ex Stoccarda dovrà fermarsi momentaneamente a causa di un'infezione simil-influenzale. Salterà dunque le due partite di qualificazione ai Mondiali 2026: venerdì contro il Lussemburgo a Sinsheim, e tre giorni dopo a Belfast contro l’Irlanda del Nord. Non resta da capire se e chi verrà chiamato al suo posto.

Nel frattempo la DFB (Federazione di calcio tedesca) ha annunciato che Noah Atubolu (portiere del Friburgo) è stato chiamato a rapporto dal commissario tecnico Julian Nagelsmann per le due gare internazionali in programma e dovrebbe raggiungere il ritiro della Germania questa sera. Questo anche per tutelarsi dalla forma critica di Oli Baumann, che soffre di nausea e non è ancora chiaro se potrà allenarsi con la squadra domani.