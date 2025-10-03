Nagelsmann ignora Tresoldi, stampa tedesca preoccupata: Italia e Argentina in agguato

Julian Nagelsmann ha annunciato ieri il suo elenco dei convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali contro Lussemburgo (10 ottobre) e Irlanda del Nord (13 ottobre). Tra gli assenti spicca il nome di Nicolò Tresoldi, attaccante classe 2004 che si sta mettendo in luce con il Bruges dopo il trasferimento estivo dall'Hannover 96 per 6 milioni di euro.

Il giovane attaccante ha segnato subito il passo in Belgio: in 16 partite ufficiali ha già totalizzato sette reti, tra cui uno (al quale ha aggiunto un assist) nelle prime due apparizioni in Champions League. Ma non è bastato per il salto nella nazionale maggiore tedesca e questo un po' preoccupa la stampa locale.

Tresoldi, nato a Cagliari da madre argentina e padre italiano, potrebbe ancora scegliere tra Germania, Italia e Argentina. In una recente intervista a Sky Sport, il ragazzo ha dichiarato: "Le regole lo permettono e il mio telefono è acceso. Se Gattuso volesse parlarmi, ne sarei felice. Al momento gioco per la Germania Under-21 e mi trovo bene. In futuro si vedrà". Proprio con l'U21 tedesca Tresoldi è ormai un punto fermo: 18 presenze e 9 gol dal debutto nel 2023, incluso un tris contro la Lettonia a settembre che ha trascinato la squadra alla vittoria per 5-0 sotto la guida di un altro oriundo, Antonio di Salvo.

Le ottime prestazioni del centravanti non sono passate inosservate e un eventuale cambio di federazione non è da escludere. Nel frattempo, Tresoldi continua il suo percorso di crescita in Belgio, per diventare uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.