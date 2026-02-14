Ter Stegen ko, il Mondiale si allontana. Nagelsmann: "Ma non lo escluderò a priori"

Il tentativo di rimettersi al centro della scena si è trasformato in un nuovo stop amaro. Marc-André ter Stegen, approdato in prestito al Girona per ritrovare continuità e giocarsi le proprie carte in ottica Coppa del Mondo, è stato costretto a fermarsi quasi subito a causa di un grave infortunio. Il portiere tedesco è stato operato al tendine d’Achille sinistro e ora lo attende un lungo percorso di recupero, che complica pesantemente i suoi piani.

Per il 33enne si tratta di un colpo durissimo, soprattutto considerando gli anni trascorsi alle spalle di Manuel Neuer con la nazionale. Un momento delicato, commentato anche dal commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, a margine del sorteggio della Nations League a Bruxelles, come riportato da Kicker.

“Ci sono tre aspetti da considerare per il ruolo del portiere – ha spiegato Nagelsmann – e il primo è questo infortunio tragico, per il quale sono davvero dispiaciuto”. Il CT ha poi chiarito: “Per rispetto non lo escluderò mai a priori, perché dovrebbe essere il suo momento. Ma la decisione deve essere giusta per lui e per noi. Al momento, la situazione non è favorevole”.