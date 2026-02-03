Ter Stegen di nuovo k.o., Nagelsmann: "Ora deve guarire con calma, senza pressione"

La malasorte non dà tregua a Marc-André Ter Stegen. Il portiere tedesco, arrivato al Girona in prestito dal Barcellona appena due settimane fa, è costretto a fermarsi a causa di un nuovo problema agli ischiocrurali. L’infortunio è avvenuto durante la partita contro l’Oviedo, quando il numero uno, designato titolare al posto di Gazzaniga, ha accusato il dolore. Le prime valutazioni mediche lasciano poco spazio all’ottimismo: il rischio di interessamento del tendine potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico e un’assenza dai campi di gioco di diversi mesi.

Un duro colpo per la squadra di Michel, che aveva puntato sul portiere tedesco insieme a Echeverri e Fran Beltrán per rinforzare l’organico nella lotta salvezza. Ter Stegen aveva già disputato due partite, subendo due reti, ma mostrando stabilità tra i pali. Ora toccherà nuovamente a Gazzaniga riprendere il ruolo di titolare, mentre la dirigenza si ritrova con pochissimi margini di manovra sul mercato.

Il momento è particolarmente delicato anche sul piano personale. Ter Stegen era arrivato al Girona con l’obiettivo di ritrovare continuità e prepararsi al meglio in vista del Mondiale con la Germania questa estate. Dopo interventi al ginocchio e alla schiena nelle stagioni precedenti, questo nuovo stop rappresenta un ulteriore ostacolo nella carriera del portiere. Nonostante tutto, il CT Julian Nagelsmann ha voluto rassicurarlo: "Marc stava tornando in forma e siamo tutti felici della sua ripresa. Ora l’importante è che guarisca con calma, senza pressione. Siamo tutti con lui". Un messaggio di supporto che Ter Stegen spera di trasformare presto in rientro in campo.