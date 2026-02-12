Ter Stegen k.o., Neuer torna in Nazionale? Il n°1 del Bayern smentisce e incoraggia Baumann

Il nuovo infortunio di Marc-André ter Stegen ha riacceso il dibattito sui portieri della Germania e sul possibile ripensamento di Manuel Neuer, ma il portiere del Bayern ha messo fine a ogni speculazione. Dopo la partita di Coppa di Germania contro il Lipsia, il 39enne estremo difensore è stato interrogato su un possibile ritorno in Nazionale in vista del Mondiale 2026. La risposta è stata netta e senza possibilità di interpretazioni: "No", ha risposto Neuer, confermando che la sua decisione di non giocare più con la Germania, presa nell’estate 2024, resta definitiva. Il campione del mondo 2014 non tornerà, nonostante continui a esibirsi a ottimi livelli con la maglia dei bavaresi.

Contemporaneamente, Neuer ha mostrato sostegno al suo possibile successore: Oliver Baumann, portiere dell’Hoffenheim, ora considerato il candidato principale per il ruolo di titolare ai Mondiali 2026, ha ricevuto parole di elogio: "Ora è il numero uno e sta facendo molto bene il suo lavoro. Gli faccio il mio in bocca al lupo e gli auguro il meglio", ha dichiarato Neuer, dimostrando fiducia e chiarezza nelle gerarchie del DFB.

Nonostante le speranze di tifosi ed esperti di rivederlo tra i pali della Germania, il messaggio di Neuer è inequivocabile. Resta da capire cosa accadrà oltre la stagione in corso: il contratto del portiere scadrà in estate e le trattative per il rinnovo sono state recentemente rinviate. La decisione finale sarà presa al termine del campionato.