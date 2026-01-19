Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Notte europea di altissimo livello a San Siro. La capolista della Serie A, l'Inter, ospita la regina della Premier League, l'Arsenal, in uno scontro diretto di grande prestigio, decisivo per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Pronostico Inter-Arsenal quote


L'Inter arriva all'appuntamento forte di cinque vittorie nelle ultime sei partite, un rendimento che consente ai nerazzurri di presentarsi alla fase più delicata della stagione con grande fiducia. In Champions League, però, le due sconfitte consecutive nelle ultime uscite hanno complicato il percorso della squadra di Chivu, che contro i gunners non può permettersi passi falsi per non mettere a rischio la qualificazione diretta. Di fronte ci sarà un Arsenal in stato di grazia, dominante non solo in Premier League ma anche in Champions: il cammino europeo degli inglesi è fin qui impeccabile, con sei vittorie su sei, 17 gol segnati e uno solo subito. A Milano la squadra di Arteta cercherà di confermare un dominio che, finora, non ha conosciuto ostacoli. E nelle quote Inter-Arsenal, l'esito GOAL offerto a:

Pronostico Inter-Arsenal: GOAL
eurobet1.77info
netbet1.78info
bet3651.80info
williamhill1.78info
Inter Arsenal pronostico, i precedenti


I precedenti tra Inter e Arsenal sono appena tre, con i nerazzurri in vantaggio grazie a due vittorie contro una sola affermazione dei Gunners. L'ultimo confronto risale alla fase a gironi della scorsa edizione di Champions League, quando a San Siro l'Inter si impose 1-0 grazie a un rigore trasformato da Calhanoglu. L'unica vittoria inglese risale invece alla stagione 2003/2004, sempre a Milano, con un roboante 5-1 per l'Arsenal.

Pronostico marcatore Inter-Arsenal


Uno dei protagonisti più attesi della sfida tra Inter e Arsenal è senza dubbio Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha trascinato i nerazzurri a suon di gol nell'ultimo mese, segnando anche la rete decisiva per i tre punti contro l'Udinese nell'ultima partita. Chivu non rinuncia praticamente mai al suo numero 10, che anche in Champions League ha già confermato il suo valore, realizzando quattro gol in cinque presenze e dimostrandosi un fattore determinante per le ambizioni europee della squadra. E nelle scommesse Inter-Arsenal, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Arsenal: LAUTARO MARTINEZ SEGNA
netwin3.00info
vincitu3.15info
starcasino3.15info
betflag3.05info
Dove vedere Inter-Arsenal in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Arsenal è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 20 gennaio alle 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

