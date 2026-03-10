Atalanta, 1-6 da 'record' col Bayern: è il quarto peggior risultato di sempre di un'italiana in Europa

Game, set, match. Troppo Bayern Monaco per un Atalanta incapace di sopperire all'immenso talento dei bavaresi, che passeggiano a Bergamo imponendosi con un 1-6 senza appello nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League che rende soltanto una formalità la sfida di ritorno in programma tra otto giorni all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

La doppietta di un super Olise, e i gol di Stanisic, Gnabry, Nico Jackson e Musiala rendono pesantissima la serata per Raffaele Palladino e i suoi, che entrano a tutti gli effetti nei libri dei record del calcio italiano, ma dalla parte sbagliata della storia. Quello maturato alla New Balance Arena tra la Dea e i tedeschi, infatti, è il quarto peggior risultato di sempre di una squadra italiana in Europa, eguagliando un altro 6-1 incassato nella stagione 2015/16 dalla Roma in casa del Bayern Monaco e alle spalle soltanto di due 7-1, sempre della Roma, uno proprio col Bayern Monaco e uno contro il Manchester United, e di un 7-0 con cui nel 1958/59 il Wiener Sport Club travolse la Juventus.

Questi i peggiori risultati di sempre delle italiane in Europa

1958/59: Wiener Sport Club - Juventus 7-0

2014/15: Roma - Bayern Monaco 1-7

2006/2007: Manchester United - Roma 7-1

2025/26: Atalanta - Bayern Monaco 1-6

2015/16: Barcellona - Roma 6-1

2025/2026: PSV - Napoli 6-2

2024/25: PSG - Inter 5-0

2020/21: Atalanta - Liverpool 0-5

2019/20 Manchester City - Atalanta 5-1

1959/60: Barcellona - Milan 5-1

2003/04: Inter - Arsenal 1-5