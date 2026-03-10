Capello: "All'Atalanta è andata bene aver preso solo 6 gol dal Bayern. Lezione al calcio italiano"

Pesante sconfitta per l'Atalanta, che cade 1-6 tra le mura amiche contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Al termine della partita si è espresso così l'ex allenatore Fabio Capello, presente nello studio di Sky Sport per il commento del match: "Ho visto una squadra che ha pressato e corso, con una qualità impressionante di tutti nel palleggio e nella visione. Ogni volta che recuperavano palla andavano in verticale e scattavano negli spazi. Con quella tecnica, chiaramente, hanno messo in difficoltà l'Atalanta, che si è presentata un po' spregiudicata e offensiva, pensando di affrontare una squadra non così forte".

Prosegue e conclude quindi Capello: "All'Atalanta è andata bene aver preso 6 gol, potevano essere molti di più, il portiere ha fatto anche delle belle parate. Questa è una lezione per il calcio italiano, l'Atalanta era l'unica qualificata agli ottavi e aveva battuto il Dortmund, ma contro la prima della Germania non è esistita".