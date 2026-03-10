Come nel 2023: Inter in finale di Champions l'anno prima e Italia senza club ai quarti

È un’autentica Caporetto italiana in questa edizione della Champions League. Dopo l’eliminazione del Napoli già nella fase di campionato e quelle di Inter e Juventus ai playoff, anche l’Atalanta è ormai a un passo dall’addio agli ottavi di finale. La pesantissima sconfitta subita a Bergamo, uno 0-6 senza appello contro un Bayern Monaco dominante, lascia infatti pochissime speranze alla Dea. Un risultato che rende quasi una formalità la gara di ritorno in programma tra otto giorni all’Allianz Arena.

Se il verdetto verrà confermato, l’Italia resterà senza alcuna squadra ai quarti di finale di Champions League, un epilogo amaro per la Serie A a pochi mesi dalla finale disputata dall’Inter. E se questa situazione vi sembrerà uno strano déjà-vu, non è solo una sensazione.

Già nella stagione 2023/24 il calcio italiano visse uno scenario molto simile: l’Inter arrivava agli ottavi da finalista in carica - dopo la sconfitta contro il Manchester City - ma anche in quell’occasione nessuna squadra riuscì a spingersi fino ai quarti. Il Milan si fermò già nella fase a gironi, mentre Inter, Napoli e Lazio vennero eliminate agli ottavi rispettivamente da Atletico Madrid, Barcellona e, ironia della sorte, proprio dal Bayern Monaco. Un copione che sembra ripetersi e che riaccende interrogativi sul livello del calcio italiano.