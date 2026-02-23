Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Federico Dimarco guarda al collettivo prima che alle statistiche personali. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, decisiva per l’accesso agli ottavi di finale, l’esterno nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV mettendo subito le cose in chiaro:
«Il livello personale conta relativamente. Se assist o gol aiutano la squadra a vincere, ben venga. Ma se restano numeri fini a sé stessi, non mi interessano».
Poi l’attenzione si sposta sulla gara di ritorno e sulla necessità di ribaltare il risultato dell’andata. Dimarco sa bene quale dovrà essere l’atteggiamento dell’Inter:
«Sappiamo che servirà una partita offensiva per recuperare i gol. Sarà diversa rispetto all’andata: dovremo attaccare per gran parte del tempo, ma allo stesso tempo stare molto attenti alle loro ripartenze. In questa Champions hanno dimostrato di saper essere pericolosi in transizione».