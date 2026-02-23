Fiorentina-Pisa 1-0: il tabellino della gara
La Fiorentina vince il derby contro il Pisa e aggancia in classifica Cremonese e Lecce. Per la squadra di Oscar Hiljemark la salvezza invece sta diventando utopia. Ecco di seguito il tabellino della gara:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo (33’ st Comuzzo), Pongracic, Ranieri, Parisi; Brescianini, Fagioli (43’ st Fabbian), Ndour; Harrison, Kean (40’ st Piccoli), Solomon (33’ st Fazzini). A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Gudmundsson, Gosens, Fortini, Kouadio, Balbo, Bonanno. All.: Daniele Cavalletto (squalificato Vanoli)
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Toure (22’ st Cuadrado), Loyola (1’ st Durosinmi), Marin, Angori; Moreo (31’ st Piccinini), Iling-Junior (1’ st Meister); Stojilkovic (1’ st Aebischer). A disp.: Semper, Guizzo, Leris, Hojholt, Tramoni, Akinsanmiro, Coppola, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran. All.: Oscar Hiljemark.
ARBITRO: Mariani
MARCATORI: 13’ Kean (F)
AMMONITI: Caracciolo (P), Dodo (F), Marin (P), Cuadrado (P), Fabbian (F), Fazzini (F)