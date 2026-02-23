Svincolati FC, i migliori giocatori ancora senza squadra. Coutinho la novità
Chiuse le trattative in Italia, c'è ancora un mercato aperto ed è quello degli svincolati. Abbiamo ipotizzato pertanto una squadra tipo: 3 portieri, 8 difensori, 6 centrocampisti e 6 attaccanti. E non mancano giocatori di livello, su tutti il brasiliano Philippe Coutinho che ha risolto il suo contratto col Vasco da Gama in questi giorni. Ecco pertanto il nostro "Svincolati FC".
PORTIERI
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
DIFENSORI
Serge Aurier (1992, Costa d'Avorio)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Kurt Zouma (1994, Francia)
Adam Masina (1994, Marocco)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Philipp Max (1993, Germania)
CENTROCAMPISTI
Philippe Coutinho (1992, Brasile)
Jesse Lingard (1992, Inghilterra)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Tiemoue Bakayoko (1994, Francia)
Marko Rog (1995, Croazia)
Aaron Ramsey (1990, Galles)
ATTACCANTI
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Paco Alcacer (1993, Spagna)
George Puscas (1996, Romania)
Ryan Kent (1996, Inghilterra)
Jayden Braaf (2002, Olanda)