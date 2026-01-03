Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta

La diciottesima giornata di Serie A si chiude domenica alle 20:45 a San Siro, dove l'Inter, desiderosa di riconquistare la vetta, ospita un Bologna deciso a riscattarsi dopo un dicembre difficile.

Pronostico Inter-Bologna quote

La vittoria del Milan a Cagliari nell'anticipo di venerdì non lascia spazio a passi falsi. All'servono tre punti per riconquistare subito la vetta della classifica. E a San Siro la squadra di Chivu mostra numeri impressionanti: 21 gol segnati e appena 5 subiti nelle otto partite giocate finora, alla ricerca della settima vittoria casalinga stagionale.

Il Bologna, invece, ha vissuto un dicembre complicato: due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro gare hanno fatto scivolare la squadra di Italiano al settimo posto, appena fuori dalla zona Europa. In trasferta però i rossoblù sembrano più solidi: nelle ultime cinque gare lontano dal Dall'Ara sono arrivate tre vittorie e due pareggi, un rendimento che permette di affrontare la trasferta di San Siro con moderata fiducia. E nelle quote Inter-Bologna, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Inter-Bologna: GOAL 1.90 info 1.93 info 1.95 info 1.88 info

Inter Bologna pronostico, i precedenti

I precedenti tra Inter e Bologna parlano chiaro: su 193 confronti totali, icon 92 vittorie contro le 58 dei rossoblù, mentre i pareggi sono 43. Analizzando solo le sfide giocate a San Siro, il divario si fa ancora più evidente: in 95 partite l'Inter ha collezionato 53 successi, contro le 16 affermazioni del Bologna e 26 pareggi. La storia recente, però, racconta un copione diverso: negli ultimi tre incontri tra le due squadre sono arrivati due pareggi in campionato e una sconfitta nerazzurra in Coppa Italia. L'ultima vittoria dell'Inter in casa contro il Bologna risale alla stagione 2022-23, quando la squadra di Simone Inzaghi si impose con un tennistico 6-1. L'ultima affermazione del Bologna a San Siro in campionato, invece, risale al 2020, con un 2-1 firmato Juwara e Musa Barrow.

Pronostico marcatore Inter-Bologna

Tra i possibili protagonisti di Inter-Bologna spicca senza dubbio. L'argentino sta trascinando la squadra di Chivu in vetta al campionato, con cinque gol segnati nelle ultime quattro partite. In 16 gare di Serie A finora ha collezionato 9 reti e 3 assist, numeri che lo rendono l'attaccante più pericoloso non solo dell'Inter, ma dell'intero campionato. A preoccupare ulteriormente il Bologna c'è una statistica significativa: Lautaro segna contro i rossoblù a San Siro da quattro gare consecutive, dalla stagione 21-22, un trend che fa della sua presenza un vero e proprio fattore da tenere d'occhio. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Bologna: L.MARTINEZ SEGNA 2.28 info 1.96 info 2.30 info 2.50 info

Dove vedere Inter-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 4 gennaio alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

