Inter di nuovo al comando, Fiorentina non più sola: risultati della 18^ di Serie A e classifica
Si è conclusa la 18^ giornata di Serie A e il fine settimana del penultimo turno del girone d'andata ha portato in dote i suoi verdetti. Con il perentorio successo sul Bologna nel posticipo della domenica sera, l'Inter si riprende il comando della classifica in solitaria a discapito dei cugini del Milan. I nerazzurri rispondono così anche alla convincente affermazione del Napoli sul campo della Lazio all'ora di pranzo, riportando giù Conte e i suoi.
Nella corsa salvezza, respira un po' la Fiorentina che batte la Cremonese di misura e così facendo raggiunge in classifica i corregionali del Pisa e l'Hellas Verona, sconfitto nel tardo pomeriggio a domicilio con proporzioni di punteggio abbastanza pesanti dal Torino dell'ex Baroni, lasciando il triste ultimo posto in solitaria.
Serie A 2025/2026, 18^ giornata - I risultati
Venerdì 2 gennaio 2026
Ore 20:45 - Cagliari vs Milan 0-1
Sabato 3 gennaio 2026
Ore 12:30 - Como vs Udinese 1-0
15:00 - Genoa vs Pisa 1-1
15:00 - Sassuolo vs Parma 1-1
18:00 - Juventus vs Lecce 1-1
20:45 - Atalanta vs Roma 1-0
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 12:30 - Lazio vs Napoli 0-2
15:00 - Fiorentina vs Cremonese 1-0
18:00 - Hellas Verona vs Torino 0-3
20:45 - Inter vs Bologna 1-1
Serie A, la classifica aggiornata
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 37 (17)
Juventus 33 (18)
Roma 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (17)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (18)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 12 (17)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (18)
