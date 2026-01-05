Inter di nuovo al comando, Fiorentina non più sola: risultati della 18^ di Serie A e classifica

Si è conclusa la 18^ giornata di Serie A e il fine settimana del penultimo turno del girone d'andata ha portato in dote i suoi verdetti. Con il perentorio successo sul Bologna nel posticipo della domenica sera, l'Inter si riprende il comando della classifica in solitaria a discapito dei cugini del Milan. I nerazzurri rispondono così anche alla convincente affermazione del Napoli sul campo della Lazio all'ora di pranzo, riportando giù Conte e i suoi.

Nella corsa salvezza, respira un po' la Fiorentina che batte la Cremonese di misura e così facendo raggiunge in classifica i corregionali del Pisa e l'Hellas Verona, sconfitto nel tardo pomeriggio a domicilio con proporzioni di punteggio abbastanza pesanti dal Torino dell'ex Baroni, lasciando il triste ultimo posto in solitaria.

Serie A 2025/2026, 18^ giornata - I risultati

Venerdì 2 gennaio 2026

Ore 20:45 - Cagliari vs Milan 0-1

Sabato 3 gennaio 2026

Ore 12:30 - Como vs Udinese 1-0

15:00 - Genoa vs Pisa 1-1

15:00 - Sassuolo vs Parma 1-1

18:00 - Juventus vs Lecce 1-1

20:45 - Atalanta vs Roma 1-0

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 12:30 - Lazio vs Napoli 0-2

15:00 - Fiorentina vs Cremonese 1-0

18:00 - Hellas Verona vs Torino 0-3

20:45 - Inter vs Bologna 1-1