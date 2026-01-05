Altra prova di forza dell'Inter di Chivu. Il Bologna non c'è più, Italiano: "Diamoci una mossa"

Troppo spesso l'Inter aveva incontrato difficoltà contro il Bologna per considerare la partita di San Siro un semplice scontro di alta classifica. Per i nerazzurri il match aveva un significato particolare e averlo vinto 3-1, tenendo il pallino del gioco per tutti i 90 minuti non ridimensiona i rossoblù, ma certifica la forza della squadra prima in classifica. La risposta a Milan e Napoli è stata vibrante: Lautaro e Thuram hanno segnato e deliziato lo stadio, mentre Zielinski si è dimostrato sempre più centrale nel progetto. Tra gli ospiti il migliore è stato senza dubbio Ravaglia, autore di veri e propri miracoli. Male Lucumi, Rowe e Cambiaghi, mentre si salva Castro, autore del gol.

Per dare l'idea di quanto ci teneva, per la prima volta in stagione Chivu non aveva voce e non si è presentato a parlare nel post-partita. Al suo posto c'era Aleksandar Kolarov, suo vice, che in conferenza ha spiegato: "Abbiamo fatto una grande partita, rivendendola avrò un'immagine chiara. La squadra nell'ultimo periodo ha fatto quasi sempre un gran calcio. In ogni caso c'è sempre da migliorare, sotto ogni punto di vista. Il gol subito non mi è piaciuto per esempio". Infine ha elogiato Lautaro Martinez: "È un grandissimo giocatore e un grande esempio per tutti noi, a partire dall'allenamento".

A rammaricarsi è stato invece Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, che ha ammesso: "Abbiamo fatto poco per meriti dell'Inter e demeriti nostri. Noi abbiamo fatto poco per quello che siamo abituati. Non siamo riusciti a giocare e non abbiamo creato. Usciti da Vigo ci siamo sentiti soddisfatti raggiungendo qualità di gioco e grande atteggiamento. Non credo che sia tutto smarrito. Tantissimi meriti dell'Inter, ma dobbiamo darci una mossa. Sono convinto che ripartiremo perchè abbiamo qualità e mezzi".