Influenza, infortunio o altro: quanti uomini mercato hanno saltato la 18^ giornata di Serie A

Il 2026 è arrivato e si è portato via anche il primo turno di campionato del nuovo anno, la 18^ giornata della Serie A che è anche la prima da quando è cominciato il calciomercato di gennaio. Inverno significa anche malanni e virus di stagione, come si può notare dalle numerose assenze che si sono sommate nel fine settimana e che hanno visto protagonisti anche diversi dei più chiacchierati uomini mercato del momento.

Venerdì sera per esempio il Milan era senza Christopher Nkunku, per un problema alla caviglia. Il suo DS Tare lo ha tolto dal mercato, il Fenerbahce continua a premere ma lui non sta aprendo. Problema fisico anche per Tommaso Baldanzi: in aria di uscire dalla Roma, non è stato rischiato per la trasferta di Bergamo. E poi una botta in allenamento anche per Edin Dzeko, la cui avventura alla Fiorentina pare destinata ad interrompersi dopo pochi mesi: Vanoli ha detto di aver convocato Kean in ultima istanza e solo per il suo forfait.

A mettere fuori gioco Lorenzo Lucca per la trasferta di Roma è stata una fastidiosa influenza, come dichiarato dal suo DS Manna che nel pre-partita ha provato a spegnere un po’ le voci di mercato attorno al centravanti. Assente dall’Olimpico anche Valentin Castellanos, anche se in questo caso non ci sono versioni ufficiose di mezzo ma una firma da ultimare con il West Ham. Fuori dai convocati del Torino per influenza anche Cyril Ngonge (come Nkounkou, esente però dalle voci di mercato), chiacchierato per un possibile termine anticipato del prestito al pari di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese potrebbe tornare all’Inter e Baroni lo ha tenuto in panchina per tutti e 90 i minuti della vittoria a Verona. A proposito di Inter, stessa sorte è toccata a tre chiacchierati uomini mercato del momento: i difensori Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, dei quali uno potrebbe finire all’Al Hilal come contropartita per arrivare a Cancelo, e il centrocampista Davide Frattesi. Nella stessa partita, ma per il Bologna, ha riposato Giovanni Fabbian, accostato alla Lazio.