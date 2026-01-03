Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Juventus Lecce

Quote risultato esatto Juventus Lecce
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il lavoro di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus comincia a dare i suoi frutti. Contro il Lecce, i bianconeri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, con l'obiettivo di confermare il momento positivo. Attenzione però ai salentini, pronti a dare battaglia e a provare a portare via da Torino punti pesanti. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Lecce, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Lecce.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Lecce: 2-1
snai9.50info
admiralbet9.75info
williamhill9.00info
netbet9.75info
Quote risultato esatto Juventus Lecce, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Lecce più giocato online. Si tratta della vittoria dei bianconeri per 2-0. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.

La Juventus di Spalletti arriva infatti alla sfida forte di due vittorie consecutive allo Stadium e, più in generale, di un rendimento interno di altissimo livello: in campionato i bianconeri non hanno ancora mai perso davanti al proprio pubblico, mostrando solidità difensiva e controllo delle partite. Dall'altra parte, il Lecce fatica lontano dal Via del Mare. I salentini hanno perso tre delle ultime quattro trasferte, evidenziando difficoltà soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei momenti chiave del match.

Pronostico risultato esatto Juventus-Lecce: 2-0
betflag5.50info
vincitu5.50info
eurobet5.30info
starcasino5.00info
Quote risultato esatto Juventus-Lecce, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Lecce è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Juventus sarà protagonista, ma senza aspettarsi un match semplice. I bianconeri, infatti, pur portando a casa i tre punti, nelle ultime tre vittorie casalinghe hanno sempre subito una rete, un dato che racconta di una squadra efficace ma non sempre impeccabile in fase difensiva. Un aspetto che può far ben sperare il Lecce di Di Francesco, chiamato a sfruttare ogni occasione per colpire e rendere la sfida più equilibrata di quanto possa sembrare sulla carta.

Juventus-Lecce quote risultato esatto: 1-0/2-0/2-1
planetwin3653.36info
lottomatica2.28info
sisal2.36info
bwin2.30info
