Pronostico Lazio-Napoli, Conte non ha mai vinto contro Sarri

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:59Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Domenica alle 12:30 lo Stadio Olimpico ospita Lazio-Napoli, sfida che mette di fronte le ambizioni europee dei biancocelesti e il sogno scudetto dei partenopei, in un incrocio che promette grande intensità.

Pronostico Lazio-Napoli quote


La Lazio arriva all'appuntamento con un rendimento recente non esaltante: nelle ultime quattro gare sono arrivati tre pareggi e una sola vittoria, risultati che hanno rallentato la corsa ma senza compromettere la classifica, visto che il sesto posto resta distante appena tre punti. I biancocelesti di Sarri confidano però nel fattore Olimpico, dove nelle prime otto partite stagionali hanno mostrato solidità e continuità, segnando 13 reti e subendone soltanto 5. Il Napoli, dal canto suo, ha ritrovato slancio grazie al successo sulla Cremonese, che ha confermato il buon momento dopo il trionfo in Supercoppa. Restano tuttavia alcune ombre legate al rendimento esterno della squadra di Conte: lontano dal Maradona sono arrivate 5 vittorie ma anche 4 sconfitte in 9 gare, con 10 gol realizzati e 7 incassati, numeri che raccontano di una squadra sì pericolosa, ma non sempre impeccabile in trasferta.

Pronostico Lazio-Napoli: OVER 0,5
Lazio Napoli pronostico, i precedenti


I precedenti tra Lazio e Napoli raccontano una sfida storicamente equilibrata: in 168 confronti complessivi il bilancio vede i partenopei leggermente avanti con 63 vittorie, contro le 53 dei biancocelesti e 52 pareggi. Numeri che però si ribaltano se si guarda alla storia più recente, decisamente favorevole alla Lazio, imbattuta negli ultimi sei scontri diretti con quattro successi e due pareggi. L'ultima vittoria del Napoli risale infatti a settembre 2022, quando proprio all'Olimpico si impose per 2-1 grazie alle reti di Kim e Kvaratskhelia. Più recente, invece, l'ultima affermazione laziale: nella scorsa stagione la squadra di Sarri espugnò il Maradona con un secco 1-0 firmato Isaksen.

Guardando ai confronti diretti tra i due allenatori, emerge un dato curioso: nonostante un passato "in comune" sulle panchine di Arezzo, Chelsea, Juventus e Napoli, Sarri e Conte si sono affrontati soltanto in due occasioni ufficiali. Il bilancio pende nettamente dalla parte del tecnico toscano, che alla guida della Juventus ebbe la meglio in entrambe le sfide contro l'Inter allora allenata da Conte.

Pronostico marcatore Lazio-Napoli


Tra i possibili protagonisti di Lazio-Napoli spicca il nome di Tijjani Noslin, chiamato a guidare l'attacco biancoceleste in un momento di emergenza offensiva. Con Dia impegnato in Coppa d'Africa e Castellanos ormai vicino al trasferimento al West Ham, Sarri affiderà il peso del reparto avanzato all'attaccante olandese, fin qui autore di 12 presenze condite da due reti. E c'è un dato che fa ben sperare i tifosi laziali: il Napoli sembra essere una delle sue vittime preferite. Con la maglia della Lazio, Noslin ha già affrontato gli azzurri tre volte, raccogliendo due vittorie e un pareggio, con un bottino di tre gol e un assist. Numeri incoraggianti che l'olandese proverà ad arricchire anche nella sfida di domenica all'Olimpico. E nelle scommesse Lazio-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Lazio-Napoli in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 4 gennaio alle 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

