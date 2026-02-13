Del Piero: "Non ho consigli da dare a Yildiz. È un ragazzo maturo che vuole migliorare"

Ci si avvicina a grandi passi verso il derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma domani sera a San Siro a partire dalle 20:45. Una sfida che sicuramente suscita grandi ricordi nello storico capitano dei bianconeri Alessandro Del Piero, il quale ha disputato 31 partite da avversario dei nerazzurri, segnando in nove occasioni.

A tal proposito Alex è intervenuto ai canali ufficiali della Serie A in vista della sfida, iniziando da una considerazione su Kenan Yildiz: "Consigli particolari non ho da darglieli. Perché è un ragazzo intelligente, maturo e che dimostrando di volersi migliorare, perché ogni anno aggiunge sempre qualcosa. Si sta disegnando la sua carriera all'interno di questa squadra e lo sta facendo bene, con spirito e umiltà giuste. Sono caratteristiche fondamentali per avere miglioramenti continui e ambire al massimo".

Sulla partita, poi, Del Piero ha aggiunto: "Pesa per entrambi perché ci sono obiettivi grandi in palio. E' una partita che vinci non soltanto con la qualità, ama anche con il cuore, con la testa e la voglia di dimostrare più dell'altro. Ognuna di queste componenti sarà determinante per il risultato finale".