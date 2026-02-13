La Lazio perde Pedro per un mese. Icardi tripletta con vista Juventus: le top news delle 22

Il portiere biancoceleste Ivan Provedel, intervenuto ai canali ufficiali della Lazio per il match program di Lazio-Atalanta, ha fatto il punto sulla stagione della squadra di mister Sarri. Tra i vari temi trattati, l'estremo difensore ha detto la sua anche sul futuro: "Sono contento di essere qui, non guardo troppo lontano e penso solo a dare il massimo in ogni allenamento e partita".

Giornata di anti vigilia in casa Cagliari, che domenica pomeriggio scenderà sul terreno di gioco della Unipol Domus Arena per affrontare il Lecce, con il fischio di inizio in programma alle 15:00 della gara valida per la 25esima giornata. Una vittoria permetterebbe ai sardi di mettere un serio mattoncino nella corsa alla salvezza, ed è per questo che Fabio Pisacane è pronto ad affidarsi ai titolarissimi. Tra questi c'è anche Yerry Mina, la cui condizione fisica era diventata argomento di dibatto negli scorsi giorni. A rassicurare sulle sue condizioni, però, ci ha pensato lo stesso difensore colombiano, intervenuto quest'oggi ai microfoni del giornalista connazionale Jaime Dinas. Queste le sue parole: "Sto molto bene, non sono infortunato e sono pronto per la prossima partita. Avevamo una serie di partite importanti e abbiamo deciso insieme allo staff e all'allenatore di non essere convocato per la Roma. Mi hanno sorpreso le voci, ma io sto molto bene. Grazie a Dio non ho problemi, i miei muscoli e le mie ginocchia stanno bene. [...]Sono a disposizione con grande voglia e sono pronto per la prossima partita".

Un ospite d'onore ha fatto visita ieri sera al villaggio olimpico dell'Olanda. In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, infatti, ha fatto visita alla NL House il capitano dell'Atalanta Marten De Roon. A tal proposito, il calciatore ha parlato al podcast ufficiale del team In De Waaier met. Queste le sue parole sul sogno Mondiale: "Un piccolo sogno lo puoi sempre avere. Mi piacerebbe esserci, c'è ancora un 1% di sogno. Sono a 42 presenze in Nazionale. Magari un giorno arrivare a cinquanta… Magari andrò a Kansas City come tifoso o magari per analizzare una partita. Sarebbe bello".

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha analizzato la situazione di Nico Gonzalez e il possibile intreccio con Ademola Lookman in vista della prossima stagione. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid ma ancora di proprietà della Juventus, potrebbe infatti fare ritorno a Torino al termine dell’annata. Secondo quanto spiegato, il destino di Nico e quello di Lookman sarebbero in qualche modo collegati. L’attaccante nigeriano ha avuto un impatto straordinario con la maglia dell’Atletico, risultando decisivo sia in Liga sia in Coppa del Re, dove ha segnato un gol pesantissimo contro il Barcellona. Le sue prestazioni hanno conquistato tifosi e ambiente, rendendolo uno dei protagonisti della stagione. L’arrivo di Lookman, però, rischia di ridurre lo spazio a disposizione di Nico Gonzalez. Nonostante la grande stima di Diego Simeone nei suoi confronti e un rapporto molto positivo tra tecnico e giocatore, l’argentino potrebbe trovare meno continuità. Prima dell’infortunio, Nico aveva comunque fornito buone prestazioni ed era considerato una pedina importante nelle rotazioni del tecnico.

Il Galatasaray arriva nel migliore dei modi all'appuntamento in programma il prossimo 17 febbraio, per l'andata dei playoff di Champions League contro la Juventus. Nella gara valida per la 22^ giornata della Super Lig turca infatti, la squadra di Okan Buruk si è imposta per 5-1 contro l'Eyupspor, consolidando così la vetta della classifica. Ulteriore messaggio lo ha mandato un certo Mauro Icardi: l'ex centravanti dell'Inter, cui la Juventus aveva fatto un pensiero per il mercato di gennaio, ha realizzato infatti una tripletta nel giro di poco più di mezzora, fra primo e secondo tempo.

Circa un mese di stop per Pedro dopo l'infortunio subito contro il Bologna in Coppa Italia. Lo si apprende dai canali ufficiali della Lazio, che informa i suoi tifosi che l'attaccante spagnolo ha subito un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno.