Galatasaray, Okan pensa alla Juventus: "Possiamo eliminarla, Yildiz è forte"

Vittoria larga per il Galatasaray in campionato, contro l'Eyupspor: 5-1 prima della sfida d'andata dei playoff di Champions League, in programma martedì contro la Juventus. Al termine del match il tecnico - ed ex centrocampista dell'Inter - Okan Buruk, ha commentato la vittoria dei suoi e si è proiettato già alla prossima gara contro la Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: "Ora ci prepareremo per la Juventus. Ci aspetta una partita molto diversa e un avversario molto forte. Simile alla sfida con l'Atletico? La Juventus è diversa, anche se conosciamo il livello dell'Atletico. Ci sono ottime ali davanti, Kenan Yıldız è molto forte. Non danno punti di riferimento".

Analizzando le ultime sfide dei bianconeri, ha spiegato: "Hanno subito gol nelle ultime partite, tra Atalanta e Lazio, ma hanno anche subito gol sfortunati. La partita contro l'Inter non darà la misura della gara che affronteremo. Vedremo comunque chi giocherà o meno. Il nostro obiettivo sarà quello di superare la Juventus".

Sull'alto rendimento dei suoi attaccanti, ha aggiunto: "I 3 gol di Icardi, i 2 assist di Osimhen... Ci sono molte cose positive. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti. L'avevamo fatto nella partita di Kocaelispor, ma si diceva dati che Osimhen e Icardi non potevano giocare insieme. Poi Wilfried Singo ha giocato 45 minuti", ha aggiunto fra le note liete.