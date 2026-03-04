Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Samuel Dahl, una plusvalenza in casa Roma. E che ha un 40% di futura rivendita


© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00
Andrea Losapio

Il trasferimento di Samuel Dahl dal Djurgarden alla Roma non è stato uno dei migliori. Avrebbe dovuto giocarsi un posto per la fascia sinistra, finendo ben presto nel dimenticatoio fra l'addio di De Rossi, l'interregno di Juric e l'approdo definitivo di Claudio Ranieri. A gennaio 2025 era già stato prestato perché, probabilmente, non considerato al livello giusto per i giallorossi.

Lo svedese però era arrivato come una sorpresa, atterrando sul pianeta Roma per una cifra non esagerata. 3 milioni più il 30% della futura rivendita per un quasi sconosciuto potevano essere un modo per cercare una scommessa, dalla Svezia, anche perché già nel giro della nazionale. Poteva sembrare un azzardo, lo è stato perché ha davvero raccolto le briciole nella Capitale, venendo quasi subito bocciato. Meglio dal punto di vista economico visto che sono arrivati 11 milioni di euro più il 40% della futura rivendita.

Il prestito si è concretizzato il 4 febbraio del 2025 con la Roma che sapeva già che non sarebbe mai più rientrato. In pochi si sarebbero aspettati l'epilogo, ufficializzato dal sito giallorosso. "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Samuel Dahl al Benfica. Arrivato nel luglio del 2024 dal Djurgarden, l'esterno svedese ha collezionato 3 presenze in giallorosso giocando sia in Serie A, sia in Coppa Italia". Oggi Samuel Dahl compie 23 anni.




