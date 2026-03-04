Le partite di oggi: il programma di mercoledì 4 marzo
C'è tanto calcio giocato da poter seguire nella giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026.
Iniziano le semifinali d'andata della Coppa Italia, con il calendario inaugurato dalla sfida dello stadio Olimpico tra la Lazio e l'Atalanta. C'è però tanto altro: in campo anche la Serie B e la C, ma pure i tornei internazionali. Dalla Premier League alla Liga, passando pure per le coppe nazionali di vari paesi, la carne al fuoco oggi davvero non manca. Di seguito tutte le partite, con a fianco l'orario del calcio d'inizio.
Coppa Italia (Semifinali, andata)
21:00 – Lazio vs Atalanta
Serie B (28^ giornata)
19:00 – Carrarese vs Catanzaro
20:00 – Bari vs Empoli
20:00 – Frosinone vs Pescara
20:00 – Juve Stabia vs Sampdoria
20:00 – Palermo vs Mantova
Serie C – Girone B (30^ giornata)
18:00 – Gubbio vs Carpi
18:00 – Pontedera vs Juventus U23
18:00 – Vis Pesaro vs Bra
20:30 – Arezzo vs Ternana
20:30 – Livorno vs Perugia
20:30 – Pineto vs Forlì
20:30 – Ravenna vs Pianese
20:30 – Torres vs Guidonia
21:00 – Sambenedettese vs Ascoli
Premier League (29^ giornata)
20:30 – Aston Villa vs Chelsea
20:30 – Brighton vs Arsenal
20:30 – Fulham vs West Ham
20:30 – Manchester City vs Nottingham Forest
21:15 – Newcastle vs Manchester United
LaLiga (23^ giornata)
19:00 – Rayo Vallecano vs Real Oviedo
Bundesliga (17^ giornata)
20:30 – Amburgo vs Bayer Leverkusen
Copa del Rey (Semifinali, ritorno)
21:00 – Real Sociedad vs Athletic Club
Coppa di Francia (Quarti)
20:30 – Lorient vs Nizza
21:00 – Marsiglia vs Tolosa
