11 marzo 2009, la Roma batte l'Arsenal con gol di Juan. Ma poi perde ai rigori

L'11 marzo del 2009, allo stadio Olimpico, la Roma ospita l'Arsenal per quello che è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata i londinesi hanno vinto uno a zero, mentre al ritorno Spalletti vuole giocarsela al massimo. Così dentro Totti e Juan, entrambi incrostati, ma anche autori dell'iniziale uno a zero: il brasiliano insacca su assist del capitano.

Sarà un risultato che resisterà per praticamente centoventi minuti. Nasri e van Persie non riescono a trovare il bandolo della matassa, mentre la Roma protesta a fine primo tempo per un fallo di Clichy su Motta: probabilmente con il Var Mejuto Gonzalez avrebbe lavorato diversamente. Julio Baptista, nella ripresa, avrebbe il match ball, ma si incarta sull'assist del solito Totti. Si va ai rigori: Doni ipnotizza Eduardo, Vucinic sbaglia. A oltranza è Tonetto a fallire il proprio rigore, concedendo il passaggio del turno all'Arsenal.

ROMA-ARSENAL 1-0 (6-7 d.c.r.)

Marcatori: 10’ Juan (R)

Sequenza rigori: Eduardo (A) parato, Pizarro (R) gol, Van Persie (A) gol, Vucinic (R) parato, Walcott (A) gol, Baptista (R) gol, Nasri (A) gol, Montella (R) gol, Denilson (A) gol, Totti (R) gol, Tourè (A) gol, Aquilani (R) gol, Sagna (A) gol, Riise (R) gol, Diaby (A) gol, Tonetto (R) alto

ROMA (4-4-2)

Doni; Motta, Juan (28’ Baptista), Diamoutene, Riise; Taddei (95’ Aquilani), Pizarro, Brighi (120’ Montella), Tonetto; Totti, Vucinic

A disposizione: Artur, Loria, Filipe, Menez.

All. Spalletti

ARSENAL (4-2-3-1)

Almunia; Sagna, Gallas, Tourè, Clichy; Diaby, Denilson; Ebouè (75’ Walcott), Nasri, Bendtner (85’ Eduardo); Van Persie.

A disposizione: Fabianski, Djourou, Song, Ramsey, Vela.

All. Wenger.