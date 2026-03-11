Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern

Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del BayernTUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:00Editoriale
Fabrizio Biasin

Parttiamo con un refuso. Se ve ne siete accorti significa che siete attenti e, quindi, bravi. Se non ve ne siette accorti sappiate che ne ho già piazzati due per vederre se siete attenti. E siamo a tre. Basta, il gioco ha già ampiamente rotto le balle.
E veniamo al calcio. Alle nostre cose. Alle polemicucce. Al caos che tanto amiamo anche se diciamo che “no, non lo vogliamo, dateci un calcio migliore”. Sì, certo, come no.

Nella nota trasmissione dove gli arbitri assolvono loro stessi hanno detto “Ricci nel derby non ha commesso alcun fallo da rigore”. Ed è giusto ascoltare ed accettare quel che dicono. Perché non è che ti possono piacere solo quando ti danno ragione, gli arbitri. E, quindi, ok, tutto giusto.
Anche a Lecce in Lecce-Cremonese? Sì, dicono che anche lì son stati bravi. Che è giusto così perché “il var non doveva intervenire”. Lo stesso var che fino a due settimane fa interveniva ovunque, ma ora non deve più intervenire, solo in caso di evidente errore. Prima invece poteva intervenire anche senza evidente errore. Ma prima ancora no, non poteva intervenire. In questa stagione in effetti hanno già cambiato un’infinità di volte: “Non deve intervenire se non in casi eccezionali”, ma poi “deve dialogare più spesso con l’arbitro”, ma anche “non deve interferire con le decisioni di campo se non in caso di clamoroso errore”, e pure “deve dare il suo contributo”. E quindi deve farlo. Non deve farlo. Deve farlo. Non deve. E a volte anche il guardalinee può e deve dare una mano. Anzi no, non è vero. Boh.
Ecco, nella nota trasmissione in cui gli arbitri assolvono loro stessi dovrebbero riconoscere che, sì, loro hanno quasi sempre ragione, ma in relazione a un protocollo che in maniera del tutto non-ufficiale e del tutto inaccettabile, in questa stagione, è stato stravolto tante, troppe volte. E questa cosa non può fare altro che creare confusione nei tifosi che osservano, ma anche e soprattutto negli stessi arbitri o varisti che ogni volta non sanno a che protocollo del menga devono fare riferimento: l’ultimo? Il penultimo? Il prossimo? Mah.

Il Como. Il Como lo riassumiamo con un esempio (uno tra i tanti che potremmo fare): Lucas Da Cunha, 24 anni, pagato 400 mila euro nel gennaio 2023 e tra i migliori centrocampisti del campionato. Dicono “Il Como? Facile con i soldi”. E dicono boiate. E mentre le dicono il Como moltiplica il valore di ogni singolo euro investito. E questo vale a prescindere dal sogno quarto posto. “Facile con i soldi”. No, facile con chi li sa spendere, i soldi.

De Rossi. De Rossi lo riassumiamo con i 90 minuti di Genoa-Roma 2-1. Viene diffuso l’11 del Grifone e il pueblo sbraita: “Ma che formazione è mai questa? Ma che fa, si scansa?”. E invece no, banalmente, De Rossi si dimostra enorme stratega, incarta il ben più esperto Gasperini e nel match che a suo tempo gli costò il posto in giallorosso dimostra di essere un grande: grande gestore, grande psicologo, grande promessa della panca.

Allegri. Allegri è una sorpresa solo per chi non ha capito chi è Allegri, ovvero uno dei migliori tecnici in circolazione da tanto tempo. E se pensate “non fa giocare bene il suo Milan” limitate il ragionamento a un aspetto che certamente ha una sua importanza, ma arriva molto dopo altre questioni. Allegri riesce a trasmettere la sua idea di calcio? Eccome se ci riesce. Allegri è bravo a capire le partite e gestire i 90 minuti? Eccome, comprende punti di forza e punti deboli dei suoi avversari meglio di chiunque altro. Allegri è bravo a comunicare? Eccome, non si mette quasi mai in situazioni complicate e mai si aggrappa agli alibi, anche quando potrebbe. Allegri dà valore a ogni componente della sua rosa? Sì, non esclude nessuno, lavora con quel che ha. E infatti lo corteggia il Real (è così).

La Juve sta per annunciare il rinnovo di Spalletti e fa benissimo. Scelta doverosa a prescindere da come finirà la stagione e che distingue una dirigenza forte da una che si fa condizionare dai risultati. Che la Juve conquisti o non conquisti un posto nella prossima Champions ha bisogno assoluto di una guida che sappia costruire qualcosa di solido. E quella guida già ce l’ha. Per il resto si tratta di garantire un mercato – il prossimo - non tanto dispendioso, semmai minimamente più logico di quelli che hanno portato un sacco di nomi sfavillanti e, però, molto poco funzionali.

La Roma. La Roma vive un contrasto tra un tecnico bravissimo ma perennemente insoddisfatto e una dirigenza a disposizione e però anche in difficoltà, proprio per quella eterna insoddisfazione. Gasp è un fenomeno che non smette di pretendere e non si accorge che quel che gli è stato dato è già moltissimo. A fine stagione è probabile che ci si ritrovi di fronte a un importante bivio: una Roma con Gasp ma senza Massara, o una Roma con Massara ma senza Gasp. Più facile la prima (e occhio a Giuntoli).

L’Inter. Il 30 giugno 2025 l’Inter del tecnico “esordiente” Cristian Chivu viene eliminata negli ottavi del Mondiale per Club dalla Fluminense. Non tira una bella aria e prima del rompete le righe capitan Lautaro Martinez prova a dare una scossa allo spogliatoio: “Il mio messaggio è chiaro: chi non vuole restare all'Inter vada via, qui si deve lottare per obiettivi importanti". Buona parte dell’opinione pubblica è severa, parla di “squadra spaccata”, “gruppo alla deriva” e ipotizza un futuro più nero che nerazzurro. Guarda un po’, sono gli stessi che oggi minimizzano il primato in classifica a +7 sul secondo posto e “che brutta Inter”. Il +7 sul secondo posto non è affatto un obiettivo raggiunto ma “che brutta Inter” detto da chi solo otto mesi fa prevedeva l’apocalisse sportiva… fa abbastanza sorridere.

Due cose su Atalanta-Bayern 1-6

1. Che il Bayern sia su un altro pianeta non è notizia di ieri. E in Europa, tra l’altro, i tedeschi sono in ottima compagnia. La disastrosa finale di Monaco ha azzerato ogni genere di ragionamento sensato, ma la verità è che per come è messo il nostro calcio (non bene) le due finali in tre anni dell’Inter sono state un vero miracolo sportivo.
2. Gli applausi dei tifosi della Dea sono quelli di chi negli ultimi anni ha vissuto momenti meravigliosi, ma non si è dimenticato da dove è partito. Sono gli applausi di un pubblico maturo che sa essere riconoscente anche dopo un 1-6. Sono una cosa realmente bella. E per nulla scontata.

Articoli correlati
Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti.... Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Biasin: “Inter e Napoli male in Champions. Il problema non sono i club, ma il sistema"... Biasin: “Inter e Napoli male in Champions. Il problema non sono i club, ma il sistema"
Altre notizie Editoriale
Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri... Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como... Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l’Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano... Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata... Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione.... Juventus, Vlahovic ora può restare. Rinnovi di Spalletti e Locatelli: la situazione. E per l’estate torna l’ipotesi Kolo Muani. Inter, per la fascia Palestra è il preferito. Pio Esposito incedibile. Roma, Malen verrà riscattato
Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti... Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per... I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti.... Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
1 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
2 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
3 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
4 11 marzo 2009, la Roma batte l'Arsenal con gol di Juan. Ma poi perde ai rigori
5 Pasalic aggancia Muriel al terzo posto nella classifica marcatori all time dell'Atalanta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Immagine top news n.1 Game, set, match: 6-1 del Bayern all'Atalanta a Bergamo. Finita la Champions delle italiane
Immagine top news n.2 Milan, riecco Santiago Gimenez: primo allenamento in gruppo dopo uno stop di 4 mesi e mezzo
Immagine top news n.3 Mani di Ricci nel derby, check di 10 secondi. Open VAR: "Non ci sono dubbi, diverso da Bisseck"
Immagine top news n.4 André: "Se andassi al Milan vivrei un sogno, ma lo sto facendo anche al Corinthians"
Immagine top news n.5 Napoli, ecco l'esito degli esami per l'infortunio di Vergara: c'è lesione, i tempi di recupero
Immagine top news n.6 Atalanta-Bayern Monaco, le probabili formazioni: De Roon con Pasalic, riecco Kane
Immagine top news n.7 Provedel operato stamani alla spalla: stagione finita per il portiere. Lazio, tocca a Motta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.2 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
Immagine news podcast n.3 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.4 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Montervino: "Napoli, secondo posto possibile con il recupero dei big"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Lotta Champions? Se il Como batte la Roma, diventa la favorita"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Fiorentina, nella lotta salvezza deve sfruttare la forza del suo attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Del Piero: "Bayern incredibile, non poteva che finire con questo scarto di gol"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Ferguson conferma: "Operato per un problema che andava avanti da tempo"
Immagine news Serie A n.3 Olise è costato al Bayern 'solo' 52 milioni. Kramer: "È il miglior acquisto degli ultimi 10 anni"
Immagine news Serie A n.4 Pasalic aggancia Muriel al terzo posto nella classifica marcatori all time dell'Atalanta
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Palladino: "Complimenti al Bayern. Tifosi? Stasera migliori in campo"
Immagine news Serie A n.6 Olise imprendibile: 37 partecipazioni al gol e 22 assist, nessuno come lui in Europa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza, Hernani rischia di saltare il match con il Palermo: non si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, si ferma Pecorino: l'attaccante operato dopo la frattura alla mano destra
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Pittarello: "17 gol in 7 partite? Vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sebastiani: "Quanti torti arbitrali subiti, non meritiamo l'ultimo posto"
Immagine news Serie B n.5 Samp multata, Manfredi e Fredberg deferiti: il club valuta il ricorso in appello
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabrese: "Rush finale decisivo, ma possiamo raggiungere i nostri obiettivi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vertice in casa Catania, Toscano confermato in panchina: nessun ribaltone
Immagine news Serie C n.2 Ternana, nodo stadio Liberati: debito con gli steward e rischio porte chiuse
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini: "Presto conferenza stampa che schiaccerà tutto quello che ci ha ostacolato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo: 19 giocatori squalificati, 2 giornate per Semprini della Sambenedettese
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: De Luca toprna sulla panchina del Picerno
Immagine news Serie C n.6 Lorenzini: "A Novara un progetto serio. Puntiamo in alto con la forza del gruppo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Real Madrid-Manchester City, spettacolo assicurato al Bernabeu
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Bayern Monaco, la Dea sogna l'impresa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Il Queensland è casa vostra". Il Brisbane Roar pronto ad accogliere le 5 calciatrici iraniane
Immagine news Calcio femminile n.2 Rosucci rinnova con la Juventus, Canzi: "Punto di riferimento per i prossimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, si ferma l'attaccante Hurtig: trauma distorsivo alla caviglia. La nota della società
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Como Women alla Spagna. Mercury13 acquista anche la maggioranza del Badalona
Immagine news Calcio femminile n.5 Iran, il ministro degli esteri australiano firma l'asilo politico per 5 giocatrici: "Sono le benvenute"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Australia a difesa delle calciatrici iraniane: in cinque verso l'asilo politico. E interviene Trump
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”