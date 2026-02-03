Youth League, il Real travolge l'OM. Liverpool eliminato, domani tocca all'unica italiana

Si sono disputate oggi le prime sei sfide dei sedicesimi di finale della UEFA Youth League. Solo una vittoria esterna, quella dell'Eintracht a Bilbao grazie ai calci di rigore, mentre Real e AZ hanno travolto Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund. Più sofferti i successi di Bruges e Chelsea, passa a sorpresa lo Zilina contro il Liverpool. Domani tocca all'Inter, unica italiana ancora in corsa, che affronterà il Colonia.

Martedì 3 febbraio

AZ Alkmaar - Borussia Dortmund 4-0

Bruges - Monaco 3-2

Real Madrid - Olympique Marsiglia 5-2

Zilina - Liverpool 2-1

Chelsea - PSV Eindhoven 1-1 (8-7 d.c.r.)

Athletic - Eintracht 2-2 (5-6 d.c.r.)

Mercoledì 4 febbraio

Dinamo Kiev - Atlético Madrid

Legia - Ajax

Paris Saint-Germain - Dinamo Minsk

Benfica - Slavia Praga

HJK Helsinki - Manchester City

Maccabi Haifa - Barcellona

Villarreal - Bayer Leverkusen

Puskás Akadémia - Sporting

Real Betis - Tottenham

Colonia - Inter