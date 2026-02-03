Youth League, il Real travolge l'OM. Liverpool eliminato, domani tocca all'unica italiana
Si sono disputate oggi le prime sei sfide dei sedicesimi di finale della UEFA Youth League. Solo una vittoria esterna, quella dell'Eintracht a Bilbao grazie ai calci di rigore, mentre Real e AZ hanno travolto Olympique Marsiglia e Borussia Dortmund. Più sofferti i successi di Bruges e Chelsea, passa a sorpresa lo Zilina contro il Liverpool. Domani tocca all'Inter, unica italiana ancora in corsa, che affronterà il Colonia.
Martedì 3 febbraio
AZ Alkmaar - Borussia Dortmund 4-0
Bruges - Monaco 3-2
Real Madrid - Olympique Marsiglia 5-2
Zilina - Liverpool 2-1
Chelsea - PSV Eindhoven 1-1 (8-7 d.c.r.)
Athletic - Eintracht 2-2 (5-6 d.c.r.)
Mercoledì 4 febbraio
Dinamo Kiev - Atlético Madrid
Legia - Ajax
Paris Saint-Germain - Dinamo Minsk
Benfica - Slavia Praga
HJK Helsinki - Manchester City
Maccabi Haifa - Barcellona
Villarreal - Bayer Leverkusen
Puskás Akadémia - Sporting
Real Betis - Tottenham
Colonia - Inter