Dopo Allegri e Fabregas anche Javier Zanetti ha portato la torcia olimpica
TUTTO mercato WEB
Giornata speciale per l’Inter e per Javier Zanetti, protagonista martedì 3 febbraio come tedoforo della Fiamma Olimpica. Il Vice President nerazzurro ha preso parte alla 58ª tappa del lungo viaggio della Fiamma, che si concluderà il 6 febbraio a Milano con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
La tappa di giornata si è chiusa sul Lago di Como, con l’accensione del braciere olimpico in Piazza Cavour. Zanetti ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio, prima che la fiaccola venisse imbarcata sullo storico battello Patria, proseguendo il suo percorso sul lungolago comasco.
Nei prossimi giorni sarà protagonista come tedoforo anche l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu.
