"Andiamo a due all'ora": Deschamps, strigliata alla Francia all'intervallo contro l’Azerbaigian

Didier Deschamps non ha gradito. Un eufemismo a seguito di alcune immagini offerte dalla Federcalcio francese (FFF) del CT della Francia dopo i primi 45 minuti contro l’Azerbaigian. I Bleus sono rientrati negli spogliatoi in vantaggio di un gol, griffato dal solito Kylian Mbappé dopo uno scambio rapido e un fulmine sul primo palo a sbloccare il match. Eppure il tecnico di 56 anni non era per nulla soddisfatto della prestazione attendista dei suoi giocatori.

"Se Kylian non fa quello che ha fatto alla fine, non li mettiamo in difficoltà, siamo fermi", ha tuonato Deschamps negli spogliatoi della Francia. Non finisce qui, perché il CT della Nazionale tricolore è visibilmente furente e per questo ha provato a pungere i suoi giocatori: "Appena mettiamo un po’ di movimento e velocità, loro vanno in difficoltà, ma noi andiamo a due all’ora. Non è che non ve l’abbia detto. A questo ritmo, non si stancheranno. E neanche noi. Dovete fare meglio, ragazzi! Meglio, e insieme. Premete il pulsante, accendete la luce", le parole riprese da TF1.

Guarda caso, dopo questa strigliata di mister Deschamps, la Francia ha rimesso piede in campo e con Rabiot e Thauvin ha allungato le distanze e permesso di conquistare la vittoria larga e senza subire gol. Un grande passo complessivo verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Infatti, i Bleus potrebbero ottenere il pass per la Coppa del Mondo già lunedì sera contro l'Islanda.