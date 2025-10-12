Francia, Maignan il capitano. Poi chiarisce: "Senza Mbappé. E Deschamps ha fiducia in me"

"Questo mi permetterà di chiarire le cose". Parola di Mike Maignan, portiere del Milan e soprattutto della Nazionale francese, domani impegnata contro l'Islanda nell'ultimo match previsto della sosta di ottobre dedicata alle nazionali. Nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in assenza di Mbappé (rientrato a Madrid per un fastidio alla caviglia), sarà il portiere rossonero a indossare la fascia da capitano. Ma dalla conferenza stampa ha voluto precisare la decisione presa dal CT Deschamps.

Maignan lo assicura: non ha mai ambito alla fascia di capitano dei Bleus né ha mai preteso nulla: "Il capitano della squadra è Kylian", ha ribadito con forza nella giornata odierna e alla vigilia della sfida con l'Islanda per dissipare ogni malinteso. "È il mister che decide chi è il capitano, è così. Non c'è mai stata alcuna reazione o tutto ciò che si può pensare", ha proseguito Maignan. "Siamo completamente dietro alle scelte del mister e del capitano. Domani, Kylian non ci sarà, il mister ha fiducia in me e mi ha scelto come capitano".

E sull'influenza che potrebbe provocare la fascia da capitano, magari nel prendersi maggiori responsabilità nel guidare la Francia: "Non ho nulla da cambiare", ha replicato immediatamente Maignan. "Farò quello che so fare", la chiosa.