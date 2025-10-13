Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato così alla vigilia della sfida contro Israele: "Sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all'Estonia e poi vedremo. Bisogna fare attenzione, è innegabile che loro hanno qualità coi due attaccanti esterni. Hanno giocatori che saltano l'uomo con facilità e bisogna stare attenti a questo. Pio merita tutto, ho già detto tutto. Vediamo oggi come stanno tutti. Se vediamo il suo storico Pio ha giocato 75 minuti più recupero: c'è chi parte dall'inizio ma anche a gara in corso ci sono calciatori che possono darci una grossa mano".

Dobbiamo abituarci a una Nazionale che cambia modulo?

"Dipende con chi giochi, di questi due moduli ne parleremo ancora a lungo. Ho sempre detto che non mi piace giocare a tre, ma il mio ego lo metto da parte. Bisogna mettere i calciatori nelle condizioni migliori e rispettare gli avversari. Devo mettere la squadra nelle condizioni migliori possibili".

Per la gara di domani Pio può essere più utile dall'inizio o a gara in corso?

"La valutazione è quella. Ma non è una questione di freschezza, ma di dare importanza ai numeri. Loro in difesa non sono velocissimi, non hanno velocisti. I loro centrali non vanno fortissimi e per questo la valutazione sarà anche per le caratteristiche che hanno loro".

Che pensiero hai sugli ostaggi liberati?

"Sono felicissimo di vedere che la guerra è finita, vedere genitori che hanno la possibilità di riabbracciare i loro figli e anche dall'altra parte tornare a casa. Spero che durerà in eterno perché non c'è cosa più brutta di ciò che abbiamo visto in questi due anni. Viva la pace".

Zaniolo è da tenere d'occhio?

"Porte aperte per tutti. Lo sto dimostrando: vi posso assicurare che viaggiamo molto e per noi chi fa vedere qualcosa, riesce a dimostrare, trova le porte aperte. Zaniolo per noi è un giocatore importante, prima degli infortuni era un calciatore incredibile. Le porte sono aperte per tutti, c'è la possibilità per tutti".