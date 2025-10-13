Padovan: "Se l'Italia non andasse ai Mondiali saranno guai seri per tutti vertici federali"

Intervento su Radio CRC, Giancarlo Padovan si è soffermato sulla Nazionale italiana: "Gattuso sta provando a salvare il salvabile di quello che è stato fatto da Luciano Spalletti. Speriamo che Gattuso riesca nel suo intento, altrimenti ci saranno guai seri per tutti - riporta TuttoNapoli.net -. Non solo per il Ct, ma anche all’interno della Federazione e dei dirigenti della nazionale. La strada fin qui di Gattuso è incoraggiante. Se domani sera riusciamo ad avere il secondo posto assicurato, dobbiamo sperare che Dio ce la mandi buona perché la qualificazione ai playoff è tutta da scrivere. Per domani sera dico che dobbiamo buttar via la paura, il nostro vizio è che siamo fin troppo prudenti

Spalletti? Non è stata solo una partita il problema. I risultati del tecnico toscano sono stati assolutamente negativi, soprattutto dal punto di vista della concezione di gioco che non era idonea per una nazionale. Una volta i playoff si giocavano una sola volta, andata e ritorno. La formula attuale è assurda. Sui livelli delle squadre che può affrontare la nazionale sono abbastanza tranquillo. Il problema non è solo la prima partita, ma c’è anche la seconda. Dipende dal sorteggio che è vitale. Se becchi bene come squadra e giochi in casa le cose sono più agevolate, se sei sfortunato come l’ultima volta, allora Gattuso non salverà l’Italia. Probabilmente questa Italia l’avranno affondata in tanti che hanno commesso degli errori sulle scelte, soprattutto dopo la prima eliminazione con Roberto Mancini.

Pio Esposito non lo conosco bene, ma mi sembra un ragazzo quadrato e serio che non si fa allettare dalle sirene delle lodi. Speriamo di avere in lui qualcosa in più di ciò che lui ancora non è, ovvero un uomo copertina che ti risolve le partite. Forse, non lo diventerà mai, ma per il momento è un grande lavoratore, ma dobbiamo dargli tempo. Domani sera avrà un’occasione d’oro".