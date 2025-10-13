Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia (in programma domani alle 20.45 a Udine), il calciatore del Villarreal e della Nazionale israeliana Manor Solomon ha parlato in conferenza stampa del match contro gli azzurri del commissario tecnico Gennaro Gattuso: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile - ha analizzato il giocatore classe 1999 ex Tottenham e Fulham ai microfoni dei media dal Bluenergy Stadium - soprattutto dal punto di vista della difesa. Devo fare del mio meglio, pensiamo di poter fare delle belle cose domani qui contro gli azzurri".

Puoi giocare di più per la tua squadra?

"Gioco per la mia nazionale adesso, per il mio paese, questa è la cosa più importante. Voglio fare del mio meglio in questi giorni delicati, voglio solo aiutare la mia squadra a vincere".

Dopo la sconfitta di tre giorni fa come si fa a pensare a una nuova partita?

"Non è facile, è stato un momento difficile come squadra. Non abbiamo giocato il nostro gioco, ora dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Capire le cose che non sono andare bene e guardare al futuro, a cosa possiamo fare. Dobbiamo continuare il nostro percorso".

Leggi la conferenza stampa di Manor Solomon