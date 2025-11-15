Norvegia, il ct Solbakken gongola: "Quel 3-0 all'Italia ci ha dato forza mentale"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro l'Italia (qui tutte le sue parole) il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, ha sottolineato l'importanza avuta dalla gara di andata per il percorso fatto dai suoi (finita 3-0).

Quando avete capito di potercela fare?

"Ovviamente nella prima partita con l'Italia, avevamo già vinto due gare in trasferta e per loro era la prima gara. Quella partita ci ha dato la forza mentale per le gare successive, avevamo una forte differenza reti e quello ci ha aiutato. Nelle scorse qualificazioni avevamo il problema opposto".

E' una rivincita dopo la gara del '98?

"No, non è una rivincita. Era molto bello per noi calciatori andare al Mondiale in Francia".

Come sta la squadra?

"Domani faremo di tutto, è un po' particolare quando devi preparare tante partite. Ma abbiamo analizzato molto e presentato tutto ai giocatori, ora faremo l'ultimo allenamento e poi il meeting di tattica".

Tutti i giocatori sono pronti?

"Sì".

C'è qualche fibra nel tuo corpo che ti fa pensare possa andare male?

"No, non c'è. Nessuno tra me e i calciatori ha esperienza di nove gol subiti. Avremmo dato tutto per stare in questa situazione, ora dobbiamo solo finire bene".