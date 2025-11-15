Haaland incorona Gigio: "Donnarumma il migliore al mondo, insieme a Courtois"

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Italia, l'attaccante della Norvegia, Erling Haaland, ha parlato anche del suo compagno di squadra al Manchester City Gianluigi Donnarumma, domani suo rivale in campo.

Hai cambiato opinione di Donnarumma giocandoci insieme?

No, è la stessa. Lui è insieme a Courtois il migliore del mondo, ho giocato anche contro di lui. La mia opinione non è cambiata, forse è cambiata un po' dal punto di vista personale. E' una bella persona, ho solo belle parole per lui. Sarà particolare giocare contro di lui, è un po' strano ma sono 90 minuti di lavoro. Il mio obiettivo è cercare di vincere la partita, quando lo vedo sarà divertente".

Cosa pensi di Pio Esposito?

"A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".

Senti la responsabilità di dover portare al Mondiale?

Sento la responsabilità di dover portare la Norvegia al Mondiale, è ciò che cerco di fare dal 2019. Ora siamo molto vicini, non so se si può chiamare evento storico e farò di tutto per farlo accadere. C'era mio padre l'ultima volta, questo certamente mi ha motivato".

E' come una liberazione questa qualificazione?

"Ho sempre avvertito la pressione. Ora sono migliorato sotto questo punto di vista, sento la pressione ma meno di prima. Abbiamo tanti bravi giocatori, tanti giovani che cresceranno. Stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale. Nella mia carriera vorrei giocare tanti Mondiali ed Europei, è ciò che voglio. Tra dieci anni vedremo dove siamo".