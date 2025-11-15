Norvegia, il ct Solbakken sta con Gattuso: "Altre Nazionali hanno strade più facili per il Mondiale"

Nel corso della conferenza stampa tenuta oggi (qui tutte le sue parole) il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, ha parlato anche della questione posta dal collega e rivale di domani, Gennaro Gattuso, in riferimento al fatto che nonostante un solo passo falso l'Italia sia condannata a giocare i playoff. Mentre in altri continenti ciò non accade. Questo il pensiero di Solbakken in merito.

Europa molto penalizzata dalla riforma FIFA. E' giusto che l'Italia debba giocare il play-off mentre squadre meno attrezzate sono al Mondiale?

"Parli con me come se noi fossimo campioni del Mondo... Non siamo al Mondiale dall'età della pietra. Io capisco la domanda, ma non ci ho pensato molto. Capisco il punto di vista italiano, forse altre nazionali hanno strade più facili ma ho troppe cose a cui pensare e non chiamerei Infantino per chiedere informazioni su questo".

Com'è andata giovedì? Avete avuto il timore di non vincere dopo il primo tempo?

"Hai sempre un po' di dubbi quando non segni, ma abbiamo visto tutte le gare dell'Estonia in questo gruppo, sono sempre stati forti nei primi tempi. Anche contro l'Italia erano sullo 0-0 fino al 60esimo, contro Israele erano avanti fino a pochi minuti dalla fine e poi hanno perso. Poi però quando calano un po' per loro diventa difficile, sapevamo che sarebbero capitate più possibilità nella ripresa".

Secondo lei l'Italia alla fine si qualificherà? Per cosa può lottare?

"L'Italia riuscirà ad andare al Mondiale, hanno una squadra forte e giocano con diversi sistemi. A me piacciono sia Spalletti che Gattuso, non troppo tempo fa avete battuto la Francia".