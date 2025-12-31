Conference League, Fiorentina ai playoff: quando e contro chi giocheranno i viola
Conclusa la prima fase di Conference League, la Fiorentina - che ha ben altri problemi di cui preoccuparsi in campionato - aspetta il 16 gennaio per conoscere i prossimi avversari negli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale della competizione.
I viola (per ora) di Paolo Vanoli affronteranno una tra i polacchi dello Jagiellonia e i ciprioti dell’Omonia. La vincitrice affronterà poi una tra Strasburgo (Francia) e Rakow (Polonia). Le partite di andata dei playoff si giocheranno il 19 febbraio, quelle di ritorno il 26 del mese.
La classifica dopo la fase campionato
Strasburgo 16 (6)
Rakow 14 (6)
AEK 13 (6)
Sparta Praga 13 (6)
Vallecano 13 (6)
Shakhtar 13 (6)
Magonza 13 (6)
AEK Larnaca 12 (6)
Lausanne 11 (6)
Crystal Palace 10 (6)
Lech 10 (6)
Samsunspor 10 (6)
Celje 10 (6)
Alkmaar 10 (6)
Fiorentina 9 (6)
Rijeka 9 (6)
Jagiellonia 9 (6)
Omonia 8 (6)
Noah 8 (6)
Drita 8 (6)
KuPS 7 (6)
Shkendija 7 (6)
Zrinjski 7 (6)
Sigma Olomouc 7 (6)
Univ. Craiova 7 (6)
Lincoln 7 (6)
Dinamo Kyiv 6 (6)
Legia 6 (6)
Slovan Bratislava 6 (6)
Breidablik 5 (6)
Shamrock Rovers 4 (6)
Hacken 3 (6)
Hamrun 3 (6)
Shelbourne 2 (6)
Aberdeen 2 (6)
SK Rapid 1 (6)