TMW Vigilia di Conference per la Fiorentina, Vanoli in Polonia senza De Gea e Solomon: il motivo

Vigilia di Conference League per la Fiorentina, che domani sarà in scena nel gelo di Bialystok, in Polonia (previste temperature tra i -10 e i -5 gradi), per la sfida di andata dei playoff contro lo Jagiellonia. Prima della partenza della squadra viola, però, arrivano notizie negative per mister Vanoli.

De Gea è infatti assente dall'allenamento di oggi di rifinitura a causa di una sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra accusata nel corso dell'ultima sfida contro il Como e non verrà convocato. Solomon, invece, è assente per una sindrome influenzale e, anche lui, non farà parte dei convocati.

Sarà assente ovvimanente anche il lungodegente Gudmundsson. Insieme alla prima squadra sono invece presenti all'allenamento i primavera Balbo, Bonanno, Bertolini, Sadotti, Braschi, oltre a Rugani e Brescianini che però non fanno parte della lista UEFA. Complice l'infortunio di De Gea e l'indisponibilità di Christensen (anche lui fuori dalla lista europea), in porta ci sarà il debutto stagionale del terzo portiere Lezzerini.