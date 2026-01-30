Fiorentina, ecco gli orari del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia Białystok
La Fiorentina è attesa domani da un immediato cambio di focus: testa di nuovo al campionato e alla trasferta del Maradona contro il Napoli, in programma alle ore 18. Sullo sfondo resta però anche il percorso europeo dei viola di Paolo Vanoli che, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia maturata martedì scorso con la sconfitta contro il Como, possono ancora giocarsi le proprie carte in Conference League.
Il primo step del cammino continentale passa dal play off contro lo Jagiellonia Białystok, formazione polacca chiamata a misurarsi con la squadra gigliata in una doppia sfida da dentro o fuori. Nelle scorse ore sono stati ufficializzati gli orari dei due confronti: la gara d’andata, in programma in Polonia, si giocherà alle ore 21, mentre il ritorno al Franchi è fissato per le 18:45.