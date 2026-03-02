TMW Juventus, atteso in settimana l'annuncio del rinnovo di Weston McKennie, le cifre

Il rinnovo di Weston McKennie arriverà entro la fine della settimana. È questo quanto filtra da ambienti vicino alla Juventus, che parlano anche di un aumento decisamente atollo per quanto riguarda l'ingaggio. Dopo avere rinnovato nell'estate del 2024 per una stagione in più alla stessa cifra (2,5 milioni di euro) ecco che le richieste si sono impennate dopo le ottime prestazioni con Luciano Spalletti, regista del suo prolungamento dopo averlo inserito come titolare in qualsiasi gara giocata finora.

Il nuovo accordo sarà di 4,2 milioni di euro più bonus, per arrivare fra i 4,5 e i 5. Un riconoscimento importante dopo che Giuntoli, un anno fa, aveva trovato l'accordo a 3,6 (più bonus) un'operazione che era stata bloccata dai conti bianconeri, in attesa della qualificazione in Champions League. Stavolta la situazione è differente e c'è l'intenzione di non rimanere impreparati a quello che succederà in estate, anzi. McKennie è il punto di partenza, ancora più che Yildiz, visto che lo statunitense era in scadenza contrattuale.

Così a breve giro di posta dovrebbe esserci l'annuncio, soprattutto in una settimana "tranquilla", cioè senza coppe o impegni infrasettimanali che diminuisce le occasioni. McKennie firmerà fino al 30 giugno del 2030, per un'operazione di circa 35 milioni di euro.