Juve, Gatti: "Reazione di rabbia. L'uscita dalla Champions fa ancora male, l'abbiamo buttata"
È Federico Gatti l’uomo del momento in casa Juventus, dopo il pareggio all’ultimo minuto con la Roma: “È stata una reazione di rabbia - ha detto a Sport Mediaset il difensore italiano -, è un momento difficile, mercoledì siamo usciti dalla Champions e fa male. Io ce l’ho ancora qua quella partita lì, perché ce l’avevamo quasi in pugno e l’abbiamo buttata via. Dispiace tanto, ora dobbiamo concentrare ogni energia sul campionato, perché c’è rimasto solo quello. Poi vedremo a fine anno”.
Può essere una gara della svolta?
“Io me lo auguro, però poi alla fine contano i risultati. È quella la cosa più importante. Mi auguro che dia un qualcosa, un po’ di energia di cui abbiamo troppo bisogno. Però poi conta il risultato”.
Tanti gol incassati a febbraio.
“Fa male, io faccio il difensore e negli anni era stata una forza. La solidità è importante, dobbiamo lavorarci tutti: non solo i difensori, dobbiamo ritrovare solidità sicuramente”.
