Roma, Wesley: "Il pari della Juve non è un passo indietro, restiamo avanti in classifica"

“Non è un passo indietro”. Wesley, laterale brasiliano della Roma, commenta così a Sport Mediaset il 3-3 incassato dalla Juventus all’ultimo minuto, in una gara segnata anche da un suo gol: “Sono stato felice di aver realizzato una bella rete, ma restiamo avanti alla Juventus con quattro punti di vantaggio se non sbaglio. Avremmo voluto battere una squadra forte come la Juve: avremmo voluto vincere, c’è un po’ di delusione, ma non arriverei a parlare di passo indietro”.

Cosa manca per vincere un big match?

“Queste partite sono fatte di dettagli. Quando hai un’opportunità devi segnare, ma se la concedi rischia di subire. Si parla di due grandi squadre, anche Conceicao per esempio ha fatto un grandissimo gol. In partite con squadre come Inter o Juventus dipende tutto dai dettagli”.

La concorrenza per la Champions League aumenta, ci sono anche Como e Atalanta…

“Ognuno fa la propria corsa, adesso ci rimbocchiamo le maniche e torniamo a lavorare. È chiaro che non possiamo permetterci errori”.