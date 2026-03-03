Serie A, classifica aggiornata: lotta salvezza apertissima, il Como fiuta la Champions

Si è conclusa la 27^ giornata di Serie A, con i due posticipi che hanno visto i successi di Bologna e Udinese rispettivamente contro Pisa e Fiorentina. Successi importanti per le due squadre che mettono in cascina punti buoni per provare ad ambire a posizioni ancora più importanti nel finale di campionato. Sconfitte pesantissime invece per Pisa e Fiorentina, che restano bloccate in fondo alla classifica. In vetta resta il vuoto fra l'Inter e le dirette inseguitrici, col +10 sul Milan, il +14 sul Napoli e il +16 sulla Roma, ultima squadra oggi virtualmente in Champions League. Alle spalle dei giallorossi tiene il passo il Como, a quota 48, quindi la Juventus a 47 e l'Atalanta ferma a 45 dopo il ko di Sassuolo.

La classifica di Serie A dopo la 27^ giornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30

Torino 30

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

I risultati della 27^ giornata di Serie A:

Parma-Cagliari 1-1

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2.0

Cremonese-Milan 0-2

Sassuolo-Atalanta 2-1

Torino-Lazio 2-0

Roma-Juventus 3-3

Pisa-Bologna 0-1

Udinese-Fiorentina 3-0