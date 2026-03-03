Serie A, classifica aggiornata: lotta salvezza apertissima, il Como fiuta la Champions
Si è conclusa la 27^ giornata di Serie A, con i due posticipi che hanno visto i successi di Bologna e Udinese rispettivamente contro Pisa e Fiorentina. Successi importanti per le due squadre che mettono in cascina punti buoni per provare ad ambire a posizioni ancora più importanti nel finale di campionato. Sconfitte pesantissime invece per Pisa e Fiorentina, che restano bloccate in fondo alla classifica. In vetta resta il vuoto fra l'Inter e le dirette inseguitrici, col +10 sul Milan, il +14 sul Napoli e il +16 sulla Roma, ultima squadra oggi virtualmente in Champions League. Alle spalle dei giallorossi tiene il passo il Como, a quota 48, quindi la Juventus a 47 e l'Atalanta ferma a 45 dopo il ko di Sassuolo.
La classifica di Serie A dopo la 27^ giornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 53
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
I risultati della 27^ giornata di Serie A:
Parma-Cagliari 1-1
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2.0
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalanta 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
Pisa-Bologna 0-1
Udinese-Fiorentina 3-0
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.