Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 3 novembre


© foto di Federico De Luca 2025
Daniele Najjar
Oggi alle 01:00
Daniele Najjar

MERCATO ALLENATORI: LA FIORENTINA PENSA A D'AVERSA, IL GENOA A DE ROSSI. COMO, GLI OCCHI DI REAL MADRID E PREMIER SU JACOBO RAMON. LAZIO, FABIANI PARLA DEL MERCATO DI GENNAIO

FIORENTINA
Si avvicina il mercato di gennaio, ma a tenere banco in Serie A sono soprattutto le situazioni legate alle panchine ed alle scrivanie dei dirigenti, al momento. In casa Fiorentina proseguono le riflessioni interne per coloro che dovranno ricoprire il ruolo di nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore. Per quanto riguarda la guida tecnica, vi abbiamo raccontato come al momento la pista più accreditata è quella che porta a Roberto D'Aversa. L'allenatore, reduce da una retrocessione con l'Empoli, ha superato Paolo Vanoli e al momento è in pole per ricoprire il vuoto che lascerà la partenza di Stefano Pioli. Per quanto riguarda la scelta sul direttore sportivo, invece, la redazione di TuttoMercatoWeb ha raccolto come la Fiorentina stia pensando ad una promozione interna dell'attuale direttore tecnico Roberto Goretti. Una scelta che, di fatto, non muterebbe di una virgola l'assetto odierno della dirigenza gigliata. La novità, tuttavia, potrebbe essere rappresentata da un'altra promozione interna, ossia quella di Raffaele Rubino, attualmente all'interno della società toscana nel ruolo di osservatore. Con la scrivania di direttore tecnico lasciata libera dall'eventuale promozione di Goretti, potrebbe essere proprio Rubino a sostituirlo. Un segnale che confermerebbe anche il possibile approdo in panchina di D'Aversa, dato che i due sono in ottimi rapporti.

GENOA
Più di un anno dopo, Daniele De Rossi si prepara a tornare in sella e alla guida di una squadra di Serie A. Sembrerebbe il Genoa la prossima tappa professionale del fu Capitan Futuro, che da quando è stato esonerato dalla Roma non ha ancora trovato nuova sistemazione, nonostante peraltro abbia pure di recente risolto il contratto da 3 milioni di euro netti circa che lo legava ai giallorossi della Capitale.

ATALANTA
Riflessioni anche in casa Atalanta. Sicuramente si aspettava un altro avvio di stagione Ivan Juric e la sua Atalanta. Dopo la gestione vincente di Gian Piero Gasperini, passato alla Roma in estate, la Dea ha deciso di affidare al mister croato la guida tecnica. La situazione però non sembra decollare, il gioco e l’atteggiamento sono peggiorati oltre al fatto che alcune scelte non sono state fortunate e al turnover che è stato difficile da gestire. E come sempre capita quando le cose non vanno secondo i piani il primo a finire sotto esame, riporta la Gazzetta dello Sport, è l'allenatore. Prima della sosta ci saranno due partite molto importanti che non andranno sbagliate. Anzi, che potrebbero rappresentare un buon trampolino di lancio per il prosieguo del campionato. Olympique Marsiglia in coppa e Sassuolo in campionato sono due partite da non sbagliare.

COMO
Si sta facendo strada nel Como ed ha un legame a doppio filo con il Real Madrid, ma non è Nico Paz: anche Jacobo Ramón è arrivato dopo la trafila nei blancos, che mantengono su di lui il diritto di recompra, esattamente come con l'argentino. L'ascesa del difensore, insediatosi immediatamente come titolare nella squadra di Cesc Fabregas, non sembra passare inosservata in Spagna. Il quotidiano Marca parla della sua affermazione, spiegando che in casa del Real Madrid sono molto attenti al suo percorso. E che la dirigenza madrilena aveva considerato la sua partenza verso Como come un "investimento per il futuro". Non solo il Real Madrid, però, sembra essersi accorto della sua affermazione. Sempre secondo Marca anche diversi club della Premier League si sono già mobilitati sul suo profilo, intensificando le operazioni di monitoraggio del giovane difensore centrale.

LAZIO
Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, parlando a DAZN ha commentato le prospettive del club in vista del mercato di gennaio: "Il calcio non è una scienza esatta, pensate a Provedel che segna contro l'Atletico. Tornando sul mercato, lo dico sempre: faremo una valutazione con il mister, lui dirà chi sarà ad uscire. La società dovrà poi fare la sua parte e individuare i giocatori giusti per Sarri. Siamo sempre svegli e attenti".

NEUER PARLA DEL POSSIBILE ADDIO AL CALCIO. L'AGENTE DI FULLKRUG APRE ALL'ADDIO DAL WEST HAM. LIVERPOOL, GRAVENBERCH PARLA DEL RINNOVO

Il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, non svela i propri piani per il futuro. Fra voci di ritiro dal calcio e un contratto in scadenza a giugno, quando avrà 40 anni, l'ex Campione del Mondo (nel 2014), ha parlato del tema nella conferenza stampa che precede la sfida dei bavaresi contro il Paris Saint-Germain, nella quarta giornata di Champions League. Queste le sue parole in conferenza, al fianco del tecnico Vincent Kompany: "Sono completamente rilassato. Mi sto prendendo il mio tempo durante l'inverno. E poi possiamo sempre parlarne. Molti fattori entrano in gioco. È una questione di salute, forma fisica e motivazione. Ma anche di cosa succederà al club la prossima stagione. Non posso rispondere io stesso perché è ancora troppo presto".

Fra le occasioni del mercato di gennaio, ci potrebbe essere l'attaccante di 32 anni in forza al West Ham, Niclas Fullkrug.Dalla Germania ricordano che alcuni club dall'Italia si erano fatti sotto per lui in passato, posto che questo non significhi che debbano ripresentarsi ora. Qui su TuttoMercatoWeb.com vi abbiamo raccontato come a gennaio 2025 ci aveva fatto un pensiero anche la Juventus, pur senza considerarlo allora una prima scelta, tanto è vero che poi andarono dritti su Kolo Muani. Sky Sport in Germania parla anche di contatti avvenuti con il Milan, nello stesso periodo, poi non approfonditi. L'agente del giocatore, Thorsten Wirth, amministratore delegato dell'agenzia di consulenza della ROOF, parlando nel podcast "TOMorrow Business" ha aperto decisamente alla possibilità che il giocatore lasci il club in inverno. Queste le sue parole: "Guardando indietro, dobbiamo dire che il trasferimento non ha funzionato. Non ha senso indorare la pillola", la sua ammissione. Poi ecco l'apertura all'addio a gennaio. Sul tema il procuratore ha spiegato: "Addio? Questo deve sempre avvenire in collaborazione con il club. Ma mettiamola così: penso che possa avere senso apportare un cambiamento".

Ryan Gravenberch, centrocampista arrivato al Liverpool dal Bayern Monaco nell'estate 2023 e che ha ancora un contratto fino al 30 giugno 2028, ha parlato anche della possibilità di rinnovare il proprio contratto con il club: "Sono contento. Vedremo. Non ne abbiamo ancora parlato, ma vedremo", ha detto.

