Inter e Milan accorciano sul Napoli, Fiorentina ultima: la classifica di Serie A

Si è conclusa lunedì sera la 10^ giornata di Serie A. È stato un turno favorevole alle milanesi, con l'Inter e il Milan che hanno agganciato la Roma e ridotto a un solo punto il gap con il Napoli capolista. In un campionato estremamente equilibrato sono ancora in corsa Bologna e Juventus, entrambe a -4 dalla vetta e il Como, incredibilmente a -5 dagli azzurri. La novità nei bassifondi della graduatoria invece è rappresentata dalla Fiorentina che, dopo il successo del Genoa contro il Sassuolo, è ultima da sola. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Napoli 22 punti (10)

2. Inter 21 (10)

3. Milan 21 (10)

4. Roma 21 (10)

5. Bologna 18 (10)

6. Juventus 18 (10)

7. Como 17 (10)

8. Lazio 15 (10)

9. Udinese 15 (10)

10. Cremonese 14 (10)

11. Atalanta 13 (10)

12. Sassuolo 13 (10)

13. Torino 13 (10)

14. Cagliari 9 (10)

15. Lecce 9 (10)

16. Parma 7 (10)

17. Pisa 6 (10)

18. Genoa 6 (10)

19. Hellas Verona 5 (10)

20. Fiorentina 4 (10)