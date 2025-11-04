Spalletti carica la Juventus per la Champions. E con lui Vlahovic può davvero restare

Quella appena conclusa è stata la giornata di vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Sporting Club. Questa sera, a partire dalle 20:45, l'Allianz Stadium si metterà il suo abito migliore per la quarta giornata della competizione europea. Bianconeri a caccia del riscatto dopo il brutto avvio in cui sono arrivati i pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, e la sconfitta al Bernabeu contro il Real Madrid. Al momento la squadra si trova al 25esimo posto del girone unico e dunque fuori anche dai playoff. L'obiettivo di Spalletti - che torna in panchina in una gara di Champions League dall'aprile del 2023, occasione in cui venne eliminato ai quarti dal Milan - sarà dunque quello di invertire il trend come fatto al debutto in campionato.

A tal proposito, nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico toscano ha dichiarato: "Io ho detto di lottare per vincere e non di vincere. C'è differenza giocare per lottare e giocare per vincere. Fino a che la matematica non lo vieta noi dobbiamo ambire a lottare per vincere qualsiasi cosa. C'è anche uno slogan che dice: non solo fino alla fine, ma oltre la fine e quindi si va dritti a lottare su qualsiasi cosa. Yildiz? È a disposizione. Io sono stato fortunato perché ho avuto qualche grande calciatore. Kvara aveva quelle caratteristiche. Forse quello che ha avuto meno visibilità con un talento incredibile è stato Totò Di Natale. Yildiz è uno di quelli che in fondo la stagione riempie Instagram a tutti".

Poi la clamorosa apertura ad una permanenza di Vlahovic: "Dusan è leggermente avvantaggiato perché lei è abituato alle pressioni di vestire una maglia del genere. Io ho parlato con lui mentre eravamo in ritiro. Lui sarebbe felicissimo di rimare qui. Lui non è disturbato dal contrato e vuole giocare solo a calcio".

Parole a cui hanno fatto eco quelle del portiere Michele Di Gregorio: "Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio. Però sappiamo che non possiamo abbassare la guardia, perché se no rischiamo di tornare al punto di partenza. Noi dobbiamo continuare su questa strada e con queste prestazioni, perché abbiamo fatto punti. Quando c'è un esonero i primi responsabili sono i giocatori, ci ha unito, abbiamo parlato per capire cosa ci fosse da migliorare. Contro Udinese e Cremonese abbiamo provato ad avere un atteggiamento più forte, a responsabilizzarci. Ci sentiamo responsabili delle situazioni".