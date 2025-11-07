Pogba tornerà (forse) dopo la sosta. Pocognoli: "Vediamo come reagirà agli allenamenti"

Il ritorno in campo di Paul Pogba è stato nuovamente rinviato. Atteso nel gruppo per la partita contro il Paris FC della settimana scorsa, il centrocampista ha dovuto dichiarare forfait dopo aver subito un colpo alla caviglia durante l’allenamento della vigilia. Gli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado, che lo ha costretto a un ulteriore stop.

Il campione del mondo francese prosegue attualmente le cure e non sarà disponibile nemmeno per la sfida di sabato contro il Lens. Il tecnico Sébastien Pocognoli spera tuttavia di poterlo recuperare dopo la sosta internazionale: "Non sarà presente per questa partita. Un ritorno dopo la pausa? È quello che abbiamo previsto. Ora bisognerà vedere come reagirà agli allenamenti, ma sì, siamo su questa tempistica", ha spiegato l’allenatore belga in conferenza stampa.

Dopo una lunga serie di contrattempi fisici, Pogba dovrà quindi pazientare ancora prima di ritrovare la competizione. L’obiettivo resta un rientro progressivo, senza forzare i tempi, per evitare nuove ricadute e consentirgli di ritrovare la migliore condizione possibile per la seconda parte di stagione.