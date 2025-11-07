Vanoli lascia il club degli allenatori liberi. Chi è ancora in lista? Mancini e Xavi i top
Paolo Vanoli trova panchina e si accasa alla Fiorentina. Si aggiorna la lista degli allenatori ancora senza squadra, guardiamo nel dettaglio i nomi più interessanti:
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Roberto Breda (55 anni, Italia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Luca D'Angelo (54 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Roberto Mancini (60 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Raffaele Palladino (41 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
