TMW News Ecco il derby della Mole. Bologna, energia e organizzazione

Nel corso del TMW News di oggi spazio alla Fiorentina che ha ufficializzato il nuovo tecnico, Paolo Vanoli, al posto dell'esonerato Stefano Pioli. Dunque dopo il brevissimo periodo - la partita persa ieri Conference- con il tecnico della Primavera Galloppa, i toscani ripartono dall'ex tecnico del Torino. Ne parliamo con Alberto Di Chiara. Spazio poi anche al derby della Mole in programma domani e anche alla sfida tra Inter e Lazio che si giocherà domenica sera. Focus pure sul Bologna che ieri in Europa League ha pareggiato ma sfiorando la vittoria pur giocando in inferiorità numerica per oltre settanta minuti. .

Carica Torino

"Sappiamo che i nostri avversari sono forti - ha detto il tecnico granata Baroni - dobbiamo guardare noi: vogliamo portare in campo una partita di valore. Serve questo, oltre ad attenzione, compattezza e dedizione. Abbiamo questa grande opportunità di portare questi valori. Sono valori che costruiamo quotidianamente. Sono gare che non lasciano spazio a momenti di disattenzione, serve intensità e presenza individuale e di squadra. Ci serve questo: l'errore ci sta, ma dobbiamo giocare con quella voglia e quel coraggio"

