Massimo Mauro: "VAR come moviola in campo, è un'aberrazione. Quando lo dicevo io..."

Massimo Mauro, intervenuto durante l’ultima puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay, ha commentato le recenti polemiche sull’uso del VAR in Serie A: “Se non consenti al giocatore di essere tranquillo nel fare un’entrata per prendere la palla, non è il gioco del calcio. Se l’avversario è bravo e furbo nel togliere la palla un po’ prima, non è gioco del calcio. L’arbitro deve essere bravo a capire l’intenzionalità: se il piede è sollevato prima dello scontro, è intenzionale”.

In Roma-Napoli e in Lazio-Milan episodi simili giudicati in maniera diversa.

“Per aiutare il calcio bisogna tornare alla capacità degli arbitri di capire l’intenzionalità del fallo. Poi sul fallo di mano, se il tiro è verso la porta allora bisogna intervenire. Ma se sta andando in angolo… Oppure: azione sul fondo, uno dribbla e la palla è chiaramente fuori, ma puoi dare rigore se c’è contatto? Ma è ridicolo. Se il VAR fosse usato per migliorare la performance dell’arbitro e la partita, ben venga. Però non ha fatto altro che essere moviola in campo. È un’aberrazione. Che vogliamo fare, la Playstation? Abbiamo spostato le polemiche dall’arbitro a quello seduto sopra, è questo che mi fa arrabbiare. Sull’arbitro io sono d’accordo che ci sia la polemica: è un poveretto come i calciatori, che può sbagliare. Se poi pensiamo che è un farabutto, allora basta calcio. Che ci sia la polemica con uno seduto, mi dà fastidio che decida lui, perché lui è seduto e non c’entra niente con il calcio”.

Ancelotti ha detto che se arbitra il VAR è la fine…

“Ancelotti si deve svegliare, io sono arrabbiato con tutti. Quando io ho fatto lo scemo per provocare, nessuno mi ha seguito. Anzi, mi hanno fatto gli editoriali contro a Sky. E poi non mi hanno rinnovato il contratto”.