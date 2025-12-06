Sassuolo-Fiorentina 3-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz (33' st Coulibaly), Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato (34' st Pierini), Pinamonti (9' st Cheddira), Laurienté (9' st Fadera). A disp.: Satalino, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Moro. All.: Grosso
Fiorentina (3-5-2): De Gea, Comuzzo, Marì, Ranieri (18' st Viti); Dodo (39' st Kouame), Sohm (1' st Ndour), Fagioli (17' st Piccoli), Mandragora, Parisi (17' st Fortini); Kean, Gudmundsson. A disp.: Lezzerini, Martinelli, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Richardson, Dzeko. All.: Vanoli
Arbitro: Pairetto
Marcatore: 9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 46' Muharemovic (S), 20' st Koné (S)
Ammoniti: Muric (S), Thorstvedt (S), Ndouf (F), Viti (F), Mandragora (F)